Матыцин назвал неправомерным отстранение Паралимпийского комитета России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) было неправомерным.

«Отстранение Паралимпийского комитета России было неправомерным, и сейчас это подтверждено апелляционным комитетом Международным паралимпийским комитетом (IPC). Вплетать паралимпийцев в межгосударственные политические вопросы — это низко и недостойно мирового спортивного движения. Спортсмены были лишены возможности выступить на Паралимпийских играх и многих международных соревнованиях», — цитирует слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.