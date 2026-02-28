Дегтярев о бойкоте открытия Паралимпиады западными странами: «Логика универсальная или только для России?»

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев указал на двойные стандарты стран Запада, которые решили пропустить церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии из-за участия российских и белорусских атлетов.

Ранее сообщалось, что делегации Украины, Чехии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Нидерландов и Канады не примут участие в церемонии открытия Паралимпиады.

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

«Бойкотируют ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии Паралимпийские игры 2026 года из-за участия американских и израильских команд после их удара по Ирану? Является ли эта логика универсальной или применима только к России?» — написал Дегтярев в соцсетях, отметив аккаунты паралимпийских комитетов стран, бойкотирующих церемонию открытия.

На Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 15 марта, получили двусторонние приглашения шесть российских спортсменов. Они выступят с национальной символикой.

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