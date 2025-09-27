Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 20:10

Дегтярев о восстановлении ПКР: «Голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть»

Микеле Антонов
Корреспондент

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Решение Генеральной Ассамблеи Международного Паралимпийского Комитета было очень сложным. Я хочу поблагодарить всех наших дипломатов, посольства, Министерство иностранных дел за поддержку нашего Паралимпийского комитета, Минспорта, потому что мы вместе занимались тем, что объясняли позицию России о невозможности введения санкций против паралимпийцев. И голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть. И они поддерживают развитие спорта без ограничений, без санкций. И результат, в общем говоря, хороший. Здесь надо сказать, что теперь Международный паралимпийский комитет будет допускать сборную России», — сказал Дегтярев «СЭ».

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле в два этапа. Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение — 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Михаил Дегтярев
ПКР
МПК
