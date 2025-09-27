Паралимпийские игры
27 сентября, 13:30

Михаил Терентьев о восстановлении ПКР: «Уверен, и МОК обратит внимание на этот прецедент»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Встретил эту новость с большой радостью. Есть нюансы, как дальше будут развиваться события. Но это существенный прогресс на пути развития нашего паралимпийского движения. Ждем решений об участии наших спортсменов в предстоящих соревнованиях. Нужно поздравить Паралимпийский комитет России и Павла Рожкова, они провели огромную дипломатическую работу. В комитете появились сильные правовой и международный отделы, которые добились таких результатов. Надеюсь, это позволит говорить о неизменности курса на восстановление нашей команды. Уверен, что и МОК обратит внимание на этот прецедент», — сказал Терентьев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

