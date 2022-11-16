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Международный паралимпйиский комитет приостановил членство Белоруссии вслед за Россией

Иван Шитик
Корреспондент
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Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу IPC.

За приостановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии проголосовали 54 делегата, 45 членов национальных комитетов выступили против, еще 18 участников конференции воздержались.

Ранее на конференции было приостановлено членство Паралимпийского комитета России.

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство ПКР в организации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221116/sport-1832080781.html
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