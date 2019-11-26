Международный паралимпийский комитет следит за ситуацией, влияющей на участие российских спортсменов в Играх

Международный паралимпийский комитет внимательно следит за ситуацией вокруг статуса Российского антидопингового агентства, которая тесно связана с вопросом участия россиян в Играх 2020 и 2022 годов, сообщает ТАСС.

— Поскольку мы имеем дело с гипотетической ситуацией, будем ждать декабрьского решения, прежде чем определить, какие следующие шаги МПК, возможно, потребуется предпринять, — говорится в сообщении организации.

РУСАДА 9 декабря рискует лишиться соответствия по причине манипуляций с базой данных московской лаборатории. Она содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио, зимние — в 2022 году в Пекине.