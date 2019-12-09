Международный паралимпийский комитет признал решение ВАДА о санкциях в отношении России

Международный паралимпийский комитет признал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта, сообщает ТАСС.

«МПК признает сегодняшнее решение исполкома ВАДА, — говорится в заявлении пресс-службы МПК. — Ответственные за манипулирование данными московской лаборатории до того, как они были переданы ВАДА, похоже, сделали все возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которые поддерживает и придерживается весь остальной спортивный мир. В соответствии с международным стандартом ВАДА по соблюдению кодекса подписавшими сторонами, любые последствия вступают в силу только после окончательного решения Спортивного арбитражного суда. Поэтому МПК не может предпринимать действий по этому вопросу до тех пор, пока не будет принято окончательное решение.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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