Международный паралимпийский комитет поднимет вопрос членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии

Международный паралимпийский комитет (IPC) поднимет вопроса членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии на внеочередной генеральной ассамблее организации в ноябре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу IPC Эндрю Парсонса.

Членам IPС будет предложено два варианта — приостановка или прекращение членства Паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

«Мы собираемся созвать внеочередную генеральную ассамблею, которая, вероятно, состоится примерно в ноябре вместе с собранием наших членов, на котором мы выдвинем два вопроса. Прежде всего, (должны ли) мы включить, что уважение к олимпийскому фонду является обязательством членства, потому что на данный момент это не так. Вот почему мы как правление не могли приостановить действие членства России и Белоруссии в качестве нашего первого решения», — цитирует Парсонса Inside the Games.

Отмечается, что также на генассамблее будет предложено провести еще одно голосование, на котором участников спросят, должно ли соблюдение олимпийского перемирия быть «обязательством членства».

2 марта команды России и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов IPC изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх.