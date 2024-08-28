Мэр Парижа поплавала в Сене перед стартом Паралимпийских игр

Мэр Парижа Анн Идальго снова поплавала в Сене перед началом Паралимпийских игр. На ней был открытый купальник.

«Через несколько дней спортсмены-паралимпийцы тоже будут нырять в Сену во время паратриатлона!» — написала Идальго в социальной сети.

Она также добавила, что со следующего года купание в Сене станет обязательным атрибутом парижского лета.

Ранее казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что лечится антимикробным препаратом после заплыва в Сене.

Мэр назвала фейками новости о том, что спортсмены на Олимпиаде-2024 заболели после заплыва в Сене.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачете.