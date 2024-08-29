Мексиканскую тхэквондистку дисквалифицировали из-за удара в голову на Паралимпиаде-2024

Мексиканку Клаудию Ромеро дисквалифицировали с соревнований по тхэквондо на Паралимпиаде-2024 из-за удара в голову соперницы.

24-летнюю спортсменку отстранили «за неспортивное поведение» в 1/4 финала соревнований в весовой категории до 47 кг против представительницы Марокко Науаль Лаариф. Ромеро ударила ногой в голову Лаариф. Это является запрещенным действием.

Соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Париже проводятся с 29 по 31 августа.