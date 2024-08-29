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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 16:52

Мексиканскую тхэквондистку дисквалифицировали из-за удара в голову на Паралимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Науаль Лаариф.
Фото Reuters

Мексиканку Клаудию Ромеро дисквалифицировали с соревнований по тхэквондо на Паралимпиаде-2024 из-за удара в голову соперницы.

24-летнюю спортсменку отстранили «за неспортивное поведение» в 1/4 финала соревнований в весовой категории до 47 кг против представительницы Марокко Науаль Лаариф. Ромеро ударила ногой в голову Лаариф. Это является запрещенным действием.

Соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Париже проводятся с 29 по 31 августа.

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