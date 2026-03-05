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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 11:37

Матыцин пожелал мужества российским паралимпийцам перед стартом Игр в Италии

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин поделился с «СЭ» ожиданиями от выступления российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Прежде всего хочу сказать, что мы все с огромным волнением и надеждой ждем старта Паралимпийских игр. Для нашей сборной эти Игры имеют особое значение.

Вы знаете, что в сентябре 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла историческое решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России в правах. Наши спортсмены впервые с 2014 года выступят под национальным флагом и с гимном. Это признание неоспоримого авторитета самого Паралимпийского комитета России и значимости работы, которая проводится под руководством Павла Рожкова на мировой арене и в нашей стране.

Также важно отметить принципиальную позицию МПК, который в отличие от многих других структур,остался верен духу спорта.

Желаю нашим спортсменам только одного — мужества. Мужества выходить на старт, зная, что за тобой стоит вся страна. Мужества показывать достойные результаты, несмотря на все внешние обстоятельства. Наши паралимпийцы — это люди с колоссальной силой воли. И сейчас, когда они наконец получили возможность выступать под родным флагом, хочется, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Пусть поднимается наш флаг и звучит гимн в Италии как символ нашей стойкости и торжества справедливости», — сказал Матыцин «СЭ».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На турнир допущены шесть российских атлетов.

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Олег Матыцин
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