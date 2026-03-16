Паралимпиец Голубков вспомнил, как россиян выгнали с Игр-2022: «Многие плакали»

Российский лыжник Иван Голубков, впервые в карьере ставший паралимпийским чемпионом на Играх в Италии, вспомнил тяжелые времена, связанные с отстранением сборной России от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. 30-летний спортсмен признался, что тогда был готов завершить карьеру.

«Когда попросили уехать из Китая, наверное, ощущал все: и злобу, и грусть. Многие плакали. Мы ведь даже тренировку провели, старт на следующий день, и тут говорят: «Возвращайтесь домой». Конечно, после такой истории появились мысли, что все надоело и ничего не хочу. Написал Ирине Александровне Громовой огромное сообщение о желании завершить карьеру. Она тогда сказала: «Не спеши, подумай, отдохни». Год пропускал», — приводит РИА «Новости» слова Голубкова.

Он также рассказал, что его путь к успеху был долгим и непростым.

«Я осознал, что в своей жизни сделал все правильно. Готовился к домашним Играм-2014 в Сочи, но не получилось. Потом мужчин не взяли в Корею, уже там расстроился, а после Пекина был совершенно разбит психологически», — добавил спортсмен.

На завершившихся Паралимпийских играх в Италии Голубков завоевал две золотые медали. Всего на счету лыжника девять побед на Кубках мира и шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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