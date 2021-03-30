Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России из-за санкций ВАДА

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин сложил свои полномочия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Сегодня на заседании исполкома было рассмотрено и удовлетворено заявление о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР», - сообщили в пресс-службе ПКР.

Такое решение связано с постановлением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против РУСАДА, согласно которому представители правительства РФ не могут быть назначены или в настоящее время заседать в качестве членов советов или комитетов.

Лукин являлся президентом ПКР с 1997 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР членами исполкома был утвержден Павел Рожков.