«Рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах». Лукин обратился к паралимпийцам
Лукин поддержал паралимпийцев по возвращении из Пекина
Бывший президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин по возвращении спортсменов из Пекина на родину сказал им слова поддержки.
«Мы вас все ждали! Спорт — великое дело. Тут бывают победы и поражения. Нынешняя Олимпиада будет знаменательна — вы не потерпели ни одного поражения! Ни в спортивном, ни в моральном и человеческом принципе. Мы рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах», — отметил Лукин.
2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.
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