«Рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах». Лукин обратился к паралимпийцам

Бывший президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин по возвращении спортсменов из Пекина на родину сказал им слова поддержки.

«Мы вас все ждали! Спорт — великое дело. Тут бывают победы и поражения. Нынешняя Олимпиада будет знаменательна — вы не потерпели ни одного поражения! Ни в спортивном, ни в моральном и человеческом принципе. Мы рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах», — отметил Лукин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.