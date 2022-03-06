Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 16:17

«Рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах». Лукин обратился к паралимпийцам

Лукин поддержал паралимпийцев по возвращении из Пекина
Владимир Пушкарев
,  
Мария Куцубеева

Бывший президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин по возвращении спортсменов из Пекина на родину сказал им слова поддержки.

«Мы вас все ждали! Спорт — великое дело. Тут бывают победы и поражения. Нынешняя Олимпиада будет знаменательна — вы не потерпели ни одного поражения! Ни в спортивном, ни в моральном и человеческом принципе. Мы рады, что вы высоко держите голову в этих обстоятельствах», — отметил Лукин.

2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.

1
0
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы будем бороться за вашу честь, за выше право». Министр спорта РФ обратился к российским паралимпийцам

Российская биатлонистка и лыжница Кочерова: «Мы было ошарашены решением МПК»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости