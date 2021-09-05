Легкоатлетка Паутова сказала, что будет носить серебряную медаль Паралимпиады как кулон

Российская легкоатлетка Елена Паутова после завоевания серебра в марафоне на Паралимпийских играх в Токио призналась, что будет носить медаль как кулон.

«Не прошло и 20 лет, наконец-то первая моя серебряная медаль на таких соревнованиях, ну наконец-то серебро. Это мой любимый металл, все украшения у меня из серебра, может быть, это и к лучшему. Буду носить медаль как кулончик», — цитирует Паутову ТАСС.

Отметим, российские легкоатлеты завоевали 38 наград на Паралимпийских играх в Токио и стали вторыми в медальном зачете.