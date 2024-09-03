Кулинич-Сорокина не заметила превосходства бегуньи-трансгендера Петрилло над соперницами

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» рассказала о соревнованиях на Паралимпиаде-2024.

«Первый забег был очень волнительным. Все-таки я люблю примерно представлять, как могу выступить. Выходила в полном неведении, что будет, каким будет результат. Естественно, это меня волновало. Но как только я вышла на дорожку, встала в колодки, как обычно волнение прошло и забег получился очень даже хорошим», — сказала Кулинич-Сорокина «СЭ».

Российская спортсменка также рассказала о взаимодействии с итальянской спортсменкой-трансгендером Валентиной Петрилло.

«С Валентиной мы не встречались на дорожке, потому что участвовали в разных забегах. Чуть не столкнулись физически: она поворачивалась, я заходила с другой стороны. Вполне спокойно отношусь к ней, как и к остальным соперницам. Смотрела ее забег. Превосходство не чувствовалось, думаю, и вы заметили, что как такового превосходства не было», — добавила Кулинич-Сорокина.

Кулинич?Сорокина показала пятое время в полуфинале Паралимпиады?2024 в Париже с результатом 56,55 секунды в категории Т-12, установив личный рекорд. Она не смогла выйти в финал.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в общем зачете.