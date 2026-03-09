Губерниев — о золоте Ворончихиной на Паралимпиаде-2026: «Настоящая гордость России, сбылась ее мечта»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте на Паралимпийских играх-2026.

«Это очень приятный факт. Дождались, что называется. Горнолыжники очень стабильно выступают. Варвара — огромная молодец. У нее трудная судьба, в свое время она хотела попасть в Пхенчхан, а в Пекине она не выступила из-за того, что нас развернули. Очень подвижная девочка еще с детства.

Замечательный у нее тренер — Юрий Плешков. Под нее он придумывал специальную технику. Вот она, замечательная Иркутская область. Там каталась Варвара — настоящая гордость региона и России. Сбылась ее мечта. Низкий поклон тем, кто добился нашего участия. Переслушал сегодня гимн и прямо ком в горле. Ворончихина заслуживает самых теплых слов и горячих аплодисментов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ворончихина показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второй стала француженка Орели Ришар (отставание — 1,96 секунды), третьей — шведка Эбба Орсьо (2,04).

Варвара принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде в Италии. Ранее россиянка выиграла бронзу в скоростном спуске.

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