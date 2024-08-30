Паралимпиец Пульвер — об отказе украинца фотографироваться: «Меня эта ситуация не поколебала»

Российский пловец, призер Паралимпиады Кирилл Пульвер в интервью «СЭ» рассказал об ощущениях от выступления в Париже. На двух дистанциях Пульвер завоевал серебро и бронзу.

— Как прокомментируете выступление и ситуацию на награждении, когда с вами отказался фотографироваться украинский спортсмен?

— Не хотелось бы делать каких-то замечаний... Если говорить про то, какие эмоции я испытал, то меня эта ситуация не поколебала.

В целом ощущаю себя довольно странно. Кажется, что должно быть облегчение, но впереди у меня еще две дистанции. Конечно, основная работа выполнена, ведь упор делался на те две дистанции, которые уже прошли. У меня нет выраженной радости, мне все говорят, что это странно, и должны быть другие эмоции. Я радуюсь тому, что скоро все закончится. Не в том смысле, что мне здесь что-то не нравится, просто я очень сильно соскучился по семье и дому. Прошел тот этап, когда я должен был выполнить свою работу.

Условия? Они в деревне не плохие и не хорошие, просто они не такие, какими я их всю жизнь себе представлял. До того, как я приехал в Париж, у меня было представление об Олимпийской деревне как об участке земли, на котором стоит какое-то количество гостиниц, в которых заселяются спортсмены, но не более. А когда мы въехали сюда, я понял, что это место полностью оправдывает свое название. Это огромная площадь больших размеров, по улицам ходят только спортсмены, по дорогам ездят маленькие электромобили марки Toyota, которые возят только спортсменов. На территории деревни есть столовая, больница, разные штабы, центры помощи, парикмахерская, магазина, даже есть центр ремонта колясок! Это действительно какой-то маленький населенный пункт, в котором можно жить какое-то время. Меня это прямо-таки удивило! Чувствовался ли олимпийский дух? Да, я такого никогда не видел, может быть, это и есть олимпийский дух, — сказал Пульвер «СЭ».