Капитан паралимпийской сборной по плаванию: «Не стоит сравнивать условия проживания в Париже и Токио — они разные»

Капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова в комментарии для «СЭ» сравнила условия проживания в Олимпийских деревнях Парижа и Токио.

«Что касается условий проживания в Токио и Париже, то их даже не стоит сравнивать — они просто разные. Не могу здесь выделить ничего плохого, мне все нравится. Тут есть свои интересные вещи. Например, в Японии была классная азиатская кухня: суши, роллы. Во Франции тоже это есть, но больше упор идет на европейскую кухню. Всего хватает, по еде все супер. Если говорить про жилье, то комната у меня просторная. Она такая же, как и в Токио была: кровати, тумбочка и шкаф. Все то же самое было и в Японии», — сказала Щурова «СЭ».

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях примут участие 90 россиян.

Александр Абустин