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Известная американская паралимпийка погибла, пересекая на лодке Тихий океан

25 июня 2020, 10:44
Анжела Мэдсен. Фото outsports.com.
Анжела Мэдсен. Фото outsports.com.

Скончалась 60-летння американка Анжела Мэдсен. Она была трехкратной чемпионкой мира по паралимпийской гребле.

Как сообщает The Guardian, спортсменка пыталась в одиночку Тихий океан на лодке. Ее нашла мертвой береговая охрана. Тело спортсменки было привязано к лодке

Мэдсен хотела установить рекорд, став первой женщиной с параличем, которая пересекла Тихий океан. Если бы ей это удалось, она также стала бы самой возрастной среди женщин, кому удалось переплыть океан.

Спортсменка также выступала в толкании ядра. В этом виде соревнований она завоевала бронзу Паралимпиады-2012 в Лондоне.

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