Итальянского гребца лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за найденного в лодке мобильного телефона. Об этом сообщает Федерация гребли Италии (ФГИ).

28-летний Перини финишировал третьим на соревнованиях в категории PR1, но по окончании гонки в сумке спортсмена нашли телефон. Согласно регламенту, гребцам запрещено иметь в лодке средства связи.

В итальянской федерации заявили, что Перини забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его во время гонки. Сторона спортмена подала аппеляцию на решение судей, но она была отклонена. Теперь ФГИ намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

После аннулирования результата Перини бронзовым призером стал австралиец Эрик Хорри.