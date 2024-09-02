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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:10

Итальянского гребца лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке

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Джакомо Перини.
Фото Global Look Press

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за найденного в лодке мобильного телефона. Об этом сообщает Федерация гребли Италии (ФГИ).
28-летний Перини финишировал третьим на соревнованиях в категории PR1, но по окончании гонки в сумке спортсмена нашли телефон. Согласно регламенту, гребцам запрещено иметь в лодке средства связи.
В итальянской федерации заявили, что Перини забыл выложить устройство перед стартом и не использовал его во время гонки. Сторона спортмена подала аппеляцию на решение судей, но она была отклонена. Теперь ФГИ намерена обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

После аннулирования результата Перини бронзовым призером стал австралиец Эрик Хорри.

Источник: Официальный сайт ФГИ
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