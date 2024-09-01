Ищиулова завоевала вторую серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже

Российская пловчиха Виктория Ищиулова выиграла серебро на Паралимпийских играх в Париже в заплыве на 200 метров в комплексном плавании в классе SM8.

19-летней спортсменке не хватило 0,28 секунд до золотой медали. Победительницей соревнования стала британка Брок Уистон. Третье место заняла Элис Тай из Великобритании.

Ранее на Паралимпиаде-2024 Ищиулова взяла серебро в плавании на 100 м на спине и бронзу в заплыве на 100 м брассом.