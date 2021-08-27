Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в толкании ядра

Россиянин Альберт Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Его результат 15,78 метра.

Второе место занял Ахмед Бен Мослах из Туниса. Замкнул тройку бразилец Жоао Тейшейра.

Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Россия занимает третье место в медальном зачете (восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград). На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), второй идет Великобритания (9-9-9).

Токио

Паралимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

Толкание ядра

1. Альберт Хинчагов (Россия)

2. Ахмед Бен Мослах (Тунис)

3. Жоао Тейшейра (Бразилия)