Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в толкании ядра
15:04
Россиянин Альберт Хинчагов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Его результат 15,78 метра.
Второе место занял Ахмед Бен Мослах из Туниса. Замкнул тройку бразилец Жоао Тейшейра.
Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).
Россия занимает третье место в медальном зачете (восемь золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград). На первой строчке располагается команда Китая (18-11-14), второй идет Великобритания (9-9-9).
Токио
Паралимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
Толкание ядра
1. Альберт Хинчагов (Россия)
2. Ахмед Бен Мослах (Тунис)
3. Жоао Тейшейра (Бразилия)
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