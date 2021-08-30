Губерниев: «Спортсмены — заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались только вдвоем.
«Спортсмены — заложники! Заложники идиотов, которые принимают решения в руководстве спорта Украины. Я же говорил, что на открытии была ситуация, когда наши спортсмены слышали сигнал со стороны руководителя паралимпийского комитета: «Ребята, отдыхаем, с русскими сидеть не будем». Павел Рожков ситуацию как-то попытался сгладить, но куда это годится? Это все некрасиво. Мне жаль этого парня, вот и все. Я хочу сказать, что спортсмены нормально друг с другом общаются, я с ними всегда нормально общаюсь. Всегда поддерживаю украинский спорт, а они меня внесли в список врагов государства. Поэтому если люди идиоты, можно им только в ответ посмеяться. Мне жалко спортсменов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио.
Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).
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