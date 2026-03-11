Губерниев о победах Багиян и Голубкова на Паралимпиаде-2026: «Это радость и счастье для всех»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» впечатлениями от побед российских лыжников Ивана Голубкова и Анастасии Багиян на Паралимпиаде-2026 в Италии.

В среду, 11 марта Голубков и Багиян одержали победы в гонках с раздельным стартом на 10 км. Багиян завоевала второе золото на Играх — до этого она выиграла спринт.

«Это радость и счастье для всех. Российский флаг развивается над Италией и гимн звучит. Паралимпийцы демонстрируют феноменальную силу духа, готовность и потрясающую спортивную форму. Это не может не радовать. Молодцы и те, кто отстаивал и защищал права наших паралимпийцев и возможность использовать флаг, гимн. Неважно сколько медалей в зачете, это не имеет значения. Ценны выступления спортсменов, каждый выход на дистанцию», — сказал Губерниев «СЭ».

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады-2026 с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями. На соревнованиях в Италии выступают 6 российских спортсменов, они допущены до участия под флагом и с гимном страны.

(Елизавета Хатохина)