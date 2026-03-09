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Милан-2026, Паралимпиада

Горнолыжница Ворончихина стала победительницей Паралимпиады в супергиганте

Анастасия Пилипенко
Варвара Ворончихина.
Фото Reuters

Горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте на Паралимпийских играх-2026.

Она показала результат 1 минута 15,60 секунды. Второй стала француженка Орели Ришар (отставание — 1,96 секунды), третьей — шведка Эбба Орсьо (2,04).

Ворончихина принесла сборной России первое золото на Паралимпиаде в Италии. Ранее россиянка выиграла бронзу в скоростном спуске.

Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В составе сборной России выступают 6 спортсменов, которые впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой.

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Варвара Ворончихина
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