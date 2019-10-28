Главы МПК и ПКР обсудили выполнение поствосстановительных критериев

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин и первый вице-президент ПКР Павел Рожков обсудили выполнение российской стороной поствосстановительных критериев МПК.

Встреча прошла в рамках генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бонне (Германия).

Сборная России не принимала участия в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте 2019 года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

— На встрече обсуждались подготовка к этапу Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения в феврале 2020 года в Южно-Сахалинске, визит Парсонса в Россию на этот турнир, — цитирует ТАСС Рожкова. — Отдельное внимание уделили вопросам выполнения ПКР поствосстановительных критериев МПК, участия сборных команд России в квалификационных соревнованиях, подготовки и участия сборной команды России в Паралимпийских играх 2020 и 2022 гг.