Глава Российского союза спортсменов рассказал об условиях подготовки паралимпийцев

Президент Российского союза спортсменов олимпийский чемпион Давид Мусульбес рассказал, в каких условиях российские спортсмены готовятся к Паралимпиаде в Париже.

«Наша обязанность и человеческий долг — оказать полное содействие нашим спортсменам-паралимпийцам. Их посыл, их любовь к жизни, к спорту нас очень ко многому обязывает. И все, что здесь накоплено годами, уже с 70-х годов: лучшие передовые технологии, сервис по оказанию услуг спортсменам, тренировочный процесс, медико-восстановительный процесс, психологический, питание — мы стараемся им обеспечить в полном объеме. Главный посыл наш, чтобы каждый нерв спортсмена был потрачен только на соревнования. Здесь максимально комфортно, тишина. Легкое состояние должно быть у них каждый день», — приводит слова Мусульбеса ТАСС.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.