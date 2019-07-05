Глава ПКР уверен в участии россиян в Паралимпиаде

Президент ПКР Владимир Лукин уверен, что россияне без проблем смогут принять участие в Паралимпиаде в Токио. Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в 2016 году на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 15 марта этого года ПКР был условно восстановлен в правах до 31 декабря 2022 года.

- Мы допущены к следующим летним и зимним Паралимпийсим играм, хотя там есть определенные условия, которые мы выполняем, - цитирует ТАСС Лукина. - Пока у меня лично нет опасений, что может что-то случиться, что нам помешает достойно принимать участие в Играх.