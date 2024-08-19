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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:15

Рожков: «90 спортсменов из России допущены к Паралимпиаде, по четырем есть вопросы»

Виктория Кравченко
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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 90 российских спортсменов допущены к Играм в Париже. Он отметил, что по четверым паралимпийцам возникли вопросы.

«До конца неясно по четверым спортсменам. Они все прошли проверку на нейтральность, но возникли вопросы, работаем с посольством, с IPC, чтобы получить ответ», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам в Париже будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

Источник: РИА Новости
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