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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 18:18

Глава ПКР Рожков рассказал, что чемпионов и призеров Паралимпиады в Париже награждают квартирами и машинами

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о том, как награждают призеров и чемпионов Игр-2024 в Париже.

«Вопрос премирования государством победителей и призеров Паралимпиады в Париже обсуждается. Как только будет принято решение об этом, мы официально объявим. Речь идет о вознаграждении на федеральном уровне. Но уже сейчас чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ. В частности, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Знаю, что вручают денежные премии, квартиры, машины», — приводит слова Рожкова Metaratings.ru.

Российские атлеты завоевали на Паралимпиаде 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Источник: Metaratings.ru
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