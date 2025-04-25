Глава ПКР Рожков надеется на положительное решение об участии россиян в Паралимпиаде

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о возможном восстановлении членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Мы готовимся к генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в сентябре в Южной Корее, где будет рассматриваться вопрос членства Паралимпийского комитета России. Несомненно, ее итоги будут влиять на дальнейшие решения со стороны международных федераций относительно участия в Паралимпийских играх 2026 года. Надеемся, что все они будет положительными», — приводит слова Рожкова ТАСС.

На летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году российские паралимпийцы в нейтральном статусе завоевали 64 медали.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.