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Милан-2026, Паралимпиада

Сегодня, 09:56

Глава ПКР Рожков надеется на положительное решение об участии россиян в Паралимпиаде

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о возможном восстановлении членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Мы готовимся к генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в сентябре в Южной Корее, где будет рассматриваться вопрос членства Паралимпийского комитета России. Несомненно, ее итоги будут влиять на дальнейшие решения со стороны международных федераций относительно участия в Паралимпийских играх 2026 года. Надеемся, что все они будет положительными», — приводит слова Рожкова ТАСС.

На летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году российские паралимпийцы в нейтральном статусе завоевали 64 медали.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Источник: ТАСС
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