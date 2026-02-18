Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Глава ПКР Рожков назвал вторичным бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады-2026

Украинские чиновники хотят бойкотировать Паралимпиаду-2026
Руслан Минаев

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал возможное отсутствие украинских официальных лиц на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал это решение вторичным на фоне главной цели — участия спортсменов.

Ранее стало известно, что шесть российских параатлетов получили двусторонние приглашения на Игры и выступят с флагом и гимном России впервые с 2014 года. После этого появилась информация, что украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду.

«В центре любой Паралимпиады не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути. Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление. Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

Он добавил: «Так что поедут ли украинские чиновники или нет, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие — это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность».

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.

Источник: РИА Новости Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ПКР
Читайте также
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Axios сообщил о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву и Киев в эти выходные
Жителям Прибалтики начали предлагать страхование жилья на случай войны
КХЛ сезона-2026/27: основная информация, расписание, нововведения и трансляции
Представитель ЕК перепутал число санкционных пакетов против РФ на брифинге
Соболева и Глушенкова сравнили с павлинами, Мостового и Эраковича отпустили бесплатно. Что происходит в «Зените»
Популярное видео
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова считает, что российские спортсмены достойно представят страну на Паралимпиаде

La Repubblica: Италия не хочет выдавать визы сопровождающим российских паралимпийцев
Новости
RSS RSS
Все новости