Глава ПКР Рожков назвал вторичным бойкот украинскими чиновниками Паралимпиады-2026

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков прокомментировал возможное отсутствие украинских официальных лиц на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал это решение вторичным на фоне главной цели — участия спортсменов.

Ранее стало известно, что шесть российских параатлетов получили двусторонние приглашения на Игры и выступят с флагом и гимном России впервые с 2014 года. После этого появилась информация, что украинские чиновники не поедут на Паралимпиаду.

«В центре любой Паралимпиады не чиновники, а спортсмены. Для них эти Игры не просто очередной старт, а вершина пути. Российские параатлеты слишком хорошо знают, что значит оказаться в центре политических игр: в 2016 и 2022 годах команды были отстранены в полном составе. Причем в 2022 году спортсмены приехали на Игры на пике формы, с запасом выиграв командный зачет чемпионата мира накануне, а в итоге уехали, так и не начав выступление. Напомню, что и сейчас российских спортсменов на Играх будет всего шесть, и это тоже следствие долгих политических коллизий», — цитирует Рожкова РИА «Новости».

Он добавил: «Так что поедут ли украинские чиновники или нет, вопрос вторичный. Главное, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться. Если кто-то считает, что демонстративное отсутствие — это способ поддержать, то, боюсь, это глубокое заблуждение и недальновидность».

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.