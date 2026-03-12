Мамиашвили: «Каждая медаль нашего паралимпийца — это медаль каждого гражданина России»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» поделился мнением об успехах российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Я продолжаю следить за Паралимпиадой. Как можно иначе? Каждая медаль — это медаль каждого гражданина России. Преклоняю еще раз голову перед нашими атлетами с безграничными возможностями. Они нашли в себе силы и мотивацию не опустить руки, а также на весь мир показывают, что российский спорт жив и дух россиянина преобразуется в этот прекрасный результат», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие 6 российских атлетов, которые впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой. Сборная России на данный момент завоевала 7 медалей: четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые.

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