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FONBET выделит по 1 миллиону рублей спортсменам сборной России на Играх-2026 вне зависимости от результатов

Букмекерская компания FONBET поддержит всех спортсменов Паралимпийской делегации Российской Федерации, выступающих на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

«Мы приветствуем решение компании FONBET поддержать всех российских спортсменов, участвующих в XIV Паралимпийских зимних играх 2026 года. В рамках благотворительной программы «ДоброFON» каждому члену нашей сборной будет выплачено по одному миллиону рублей, и особенно важно, что это поощрение не зависит от занятого места или итогового результата. Хочу подчеркнуть, что это далеко не первый случай, когда FONBET приходит на помощь паралимпийцам. Четыре года назад было принято дискриминационное и несправедливое решение об отстранении российских спортсменов от Игр в Пекине, компания одной из первых поддержала команду, направив более 54 миллионов рублей.

Сейчас наше взаимодействие уже носит по-настоящему системный характер. FONBET оказывает эффективную поддержку паралимпийским спортивным федерациям, вкладывает средства в строительство доступных спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и является одним из ключевых партнеров ПКР в работе по вовлечению ветеранов специальной военной операции в спорт и проведению соревнований для них.

Принятое сегодня решение о поддержке участников Игр-2026 — это логичное продолжение последовательной стратегии компании, направленной на развитие адаптивного спорта в России. Благодарим за многолетнюю и эффективную совместную работу», — заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Материальную поддержку получат горнолыжники — Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники — Иван Голубков, Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин и парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монер Филипп Шеббо.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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