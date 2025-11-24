Еще пятеро российских паралимпийцев попали под усиленный допинг-контроль

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) внесла в свои обновленные пулы допинг-тестирования еще пятерых паралимпийцев из России, сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

В числе атлетов, попавших в расширенный пул допинг-тестирования в ноябре, оказались горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, сноубордисты Михаил Слинкин и Полина Новаковская. В регистрируемый пул допинг-тестирования был включен лыжник Иван Голубков.

Также в пулах тестирования FIS по-прежнему находятся лыжники-паралимпийцы Денис Деканов, Григорий Мурыгин и Владимир Удальцов.