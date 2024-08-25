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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:55

Васильев: «В ближайшие десятилетия может появиться новая глобальная спортивная организация, которая бросит вызов МОК»

Зарина Халимхонова
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» поделился мнением о будущем олимпийского движения.

«В ближайшие десятилетия может появиться новая глобальная спортивная организация, которая бросит вызов МОК и создаст альтернативные Олимпийские игры как временную меру, пока в норму не придет олимпийское движение.

Если Томас Бах просит рассказать ему, в чем различия между мужчинами и женщинами, то это говорит о его психическом состоянии. Дожив до такого возраста, он, оказывается, не может отличить пол человека. Это серьезно. Пока есть этот крен либеральной чумы, ничего хорошего в мире не будет", — сказал Васильев «СЭ».

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях примут участие 90 россиян в нейтральном статусе.

Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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