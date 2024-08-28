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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:21

Двух российских паралимпийцев не допустили из-за рождения в Крыму

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Граничка (в центре) на награждении на Паралимпиаде в Токио.
Фото Global Look Press
Андрей Граничка (в центре) на награждении на Паралимпиаде в Токио.
Фото Global Look Press
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Как сообщает источник «СЭ», пловцу Андрею Граничке и представительнице настольного тенниса Виктории Сафоновой не выдали французские визы из-за того, что в их российском паспорте местом рождения назван Крым и Севастополь. Так считают представители российской делегации.

Как сообщил один из тренеров паралимпийской сборной по плаванию, Граничка еще в июне был во Франции на соревнованиях, однако спортсменам как правило дают короткие визы. Граничка до последнего надеялся, что его визу одобрят, и готовился во Франции. «Сейчас он в очень тяжелом состоянии и вряд ли будет давать комментарии», — рассказал источник.

Паралимпийские игры открываются в Париже сегодня, 28 августа. До них допущены 88 российских спортсменов.

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