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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 14:09

Губерниев — о выступлении российских паралимпийцев: «Эти люди — наши кумиры, герои спорта»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от выступления российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.

«Блестящее выступление команды, паралимпийский спорт жив. Я в восторге от того, что происходит, эти люди — наши кумиры, герои спорта. Спасибо огромное, что они сохранили веру в страну, в болельщиков и российский спорт. Потому что после сетевой вакханалии, которая была против наших олимпийцев, им было очень тяжело, но они все сделали, справились. Горжусь нашей командой. Не беда, что выступали в нейтральном статусе — это наши спортсмены. Огромное спасибо паралимпийскому комитету и Павлу Рожкову, министру спорта Михаилу Дегтряеву, который сразу поддерживал. Сам горжусь тем, что приложил некоторые усилия для того, чтобы они туда поехали. Здесь можно только командой восхищаться, и мне жалко тех людей, которые говорят что-то против нашего участия. Эти люди — ничтожества», — сказал Губерниев «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже.
Церемония закрытия турнира состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение на мероприятие.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Александр Абустин

Дмитрий Губерниев
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