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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

4 марта, 17:36

Губерниев — о странах, бойкотирующих церемонию открытия Паралимпиады из-за флага России: «Стреляют себе в ногу»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» оценил попытки ряда стран бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

«Они стреляют себе в ногу. Эти люди идут пешком назло кондуктору, без шапки в мороз. Делают хуже себе. Бойкоты приводят к тому, что страдают спортсмены. Мучаются сами страны, которые эти бойкоты объявили. Нам нечего на них обращать внимания. Важно, что мы там будем с флагом и гимном. Праздник паралимпийского спорта состоится. А эти пусть поступают как хотят, себе же хуже делают. Как говорила моя бабушка Мария Евдокимовна, «насрать на них 10 куч!» — сказал Губерниев «СЭ».

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится 6 марта в Вероне. Российские и белорусские атлеты допущены под своими флагами.

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Дмитрий Губерниев
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