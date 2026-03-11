Журова — о победе Голубкова на Паралимпиаде-2026: «Верим, что и на следующих стартах завоюет медали»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» победу российского лыжника Ивана Голубкова в гонке на 10 км сидя на Паралимпиаде-2026.

«Поздравляем его! Впереди ждут еще старты в рамках Паралимпиады, верим, что и там Иван завоюет медали. Пусть чаще играет наш гимн на соревнованиях, надеюсь, он поможет спортсменам», — сказала Журова «СЭ».

Голубков показал результат 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу, отстав от россиянина на 17,6 секунды. Третьим стал еще один представитель Китая — Чжэн Пэн (+20,1).

(Елизавета Хатохина)

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