Баталова верит, что российские паралимпийцы завоюют много медалей: «Долго будет звучать наш гимн»

13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Рима Баталова отреагировала на новость о том, что российские паралимпийцы смогут выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

В субботу, 27 сентября, генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Шикарная новость, справедливость восторжествовала, мы долго этого ждали. Ребята готовились, мы все готовились. Для них это гордость за то, что мы сможем выступать в этом статусе, будет подниматься флаг, звучать гимн. Гимн всегда звучал внутри нас, в душе, в сердце, но сейчас весь мир услышит и увидит — гордость за ребят», — приводит ТАСС слова Баталовой.

Она также выразила надежду, что российские паралимпийцы выиграют много медалей на крупных соревнованиях, включая Паралимпиаду.

«Когда нет паралимпийской медали, то это как паучок, который гложит, что этого нет. Поэтому для спортсменов очень важно это, ни на минуту не останавливаясь. Команда стала больше, я верю, что завоюем много медалей, долго будет звучать наш гимн», — добавила Баталова.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.