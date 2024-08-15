Дегтярев отметил мужество российских спортсменов, согласившихся участвовать в Паралимпиаде

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал предстоящие Паралимпийские игры-2024.

«Паралимпийцы, которые отобрались и приняли решение ехать, проявили мужество. Болел ли я за наших спортсменов на Олимпийских играх? Конечно, следил за их выступлением. Я как спортивный функционер следил и всегда болею за наших», — цитирует Дегтярева ТАСС.

14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие 90 российских спортсменов и 8 белорусских.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.