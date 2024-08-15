Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:37

Дегтярев отметил мужество российских спортсменов, согласившихся участвовать в Паралимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал предстоящие Паралимпийские игры-2024.

«Паралимпийцы, которые отобрались и приняли решение ехать, проявили мужество. Болел ли я за наших спортсменов на Олимпийских играх? Конечно, следил за их выступлением. Я как спортивный функционер следил и всегда болею за наших», — цитирует Дегтярева ТАСС.

14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс заявил, что в Паралимпиаде-2024 примут участие 90 российских спортсменов и 8 белорусских.

Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
2
0
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев надеется, что российская делегация отправится на Паралимпиаду в полном составе
Новости
RSS RSS
Все новости