27 сентября, 12:24

Дегтярев о восстановлении ПКР: «Этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и других международных федераций»

Артем Бухаев
Корреспондент
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене. Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC: легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие. Поздравляю все наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми», — сказал Дегтярев «СЭ».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби
