Терюшков: «Недопущение наших спортсменов на Паралимпиаду является целенаправленной работой по уничтожению отечественного спорта»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Жить под гнетом международного сообщества нам предстоит достаточно большое количество времени. Спорт, как уже мои коллеги сказали, стал элементом политики. Это началось не три недели назад, нас уже 8 лет пробуют на эти красные линии: отстранить там, здесь, потом сказать, выступайте без флага, гимна. Недопущение наших спортсменов на Паралимпиаду является целенаправленной работой по уничтожению нашего отечественного спорта.



МОК, забыв о международных принципах, которые были провозглашены, превратился в коммерческую организацию. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. То, что делает Бах, оно понятно и прогнозируемо. Они дописали к основным принципам слово «вместе». Вместе, оказалось, с кем — с трансгендерами. Может, стоит задуматься о нашем участии в тех организациях, которые далеки от наших традиционных ценностей? И не ждать, когда они с радостными улыбками под радужные флаги начнут нас исключать из всех международных событий? Фрэнсис Бэкон говорил, что надежда хороша на завтрак и отвратительна на ужин. Никаких надежд быть не должно. Надежда юношей питает. Не стоит рассчитывать на то, что нас простят и вернут в спортивное сообщество, хотя прощать нас не за что», — сказал Терюшков.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до соревнований. После этого многие федерации отстранили российские клубы и спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Исполком Международного паралимпийского комитета изначально допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако затем организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.