Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

15 марта, 22:42

Чернышенко назвал блестящим выступление россиян на Паралимпиаде в Италии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены показали несгибаемую волю на Паралимпийских играх в Италии.

Российская лыжница Анастасия Багиян и&nbsp;ее&nbsp;сопровождающий Сергей Синякин с&nbsp;золотыми медалями Паралимпиады-2026 после победы в&nbsp;гонке на&nbsp;20&nbsp;км.Сборная России — третья в медальном зачете Паралимпиады-2026. Участвовали всего шесть наших спортсменов

«Поздравляю нашу сборную с блестящим выступлением на XIV зимней Паралимпиаде в Италии, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — За награды боролись лишь 6 спортсменов, это существенно меньше, чем у других команд-лидеров гонки».

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в медальном зачете.

«Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин, в основе успеха — неустанный труд, вера в собственные силы и преданность любимому делу. В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия — это звучит гордо», — отметил вице-премьер РФ

Чернышенко поблагодарил паралимпийцев за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, которые они подарили россиянам.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном страны.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?
ВСУ нанесли удар по Воронежу. Что известно
«Зенит» поставил гигантский ценник за Луиса Энрике, а Баринов может уехать в Грецию. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 июня
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
«Король Севера» метит на пост премьера Великобритании. 5 фактов об Энди Бернеме
Месси забил 17-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром турнира
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глава МПК Парсонс заявил, что Украина пыталась переключить внимание на политику на Паралимпиаде

Российские спортсмены с флагом прошли на церемонии закрытия Паралимпийских игр

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости