Чернышенко назвал блестящим выступление россиян на Паралимпиаде в Италии

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены показали несгибаемую волю на Паралимпийских играх в Италии.

«Поздравляю нашу сборную с блестящим выступлением на XIV зимней Паралимпиаде в Италии, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — За награды боролись лишь 6 спортсменов, это существенно меньше, чем у других команд-лидеров гонки».

Сборная России (8 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали) заняла третье место в медальном зачете.

«Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин, в основе успеха — неустанный труд, вера в собственные силы и преданность любимому делу. В текущих условиях наши атлеты доказали всему миру, что Россия — это звучит гордо», — отметил вице-премьер РФ

Чернышенко поблагодарил паралимпийцев за зрелищный спорт, несгибаемую волю и восторг, которые они подарили россиянам.

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном страны.

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