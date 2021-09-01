Чемпион Паралимпиады Вдовин сообщил, что ненавидит 400-метровку и хотел от нее отказаться
07:20
Паралимпийский чемпион Андрей Вдовин заявил, что хочет отказаться от забегов на 400 метров. Ранее в этой дисциплине он завоевал золотую медаль в на Паралимпийских играх в Токио, результат россиянина составил 49,34 секунды.
«Безумно рад, что выиграл, добежал, что ничего плохого не случилось. Погода располагала сегодня, идеальная для длинных дистанций — солнца нет, 25 градусов, ветерочек освежающий, все сегодня сложилось. Не ждали, что погода так хорошо поменяется, все дни тут была жара, вчера — дождь, опасно и неудобно бежать», — цитирует Вдовина ТАСС
Паралимпиада завершится 5 сентября.
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