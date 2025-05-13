Паралимпийские игры
13 мая, 16:30

Украинский паралимпиец Остапченко: «Российские спортсмены нас раздражают»

Алина Савинова

Двукратный паралимпийский чемпион по плаванию Денис Остапченко заявил, что присутствие российских спортсменов на соревнованиях вызывает раздражение у украинских пловцов.

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не «нейтралы» и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта», — приводит слова Остапченко РБК со ссылкой на «Суспильню».

Украинец обвинил российских атлетов в том, что они «несут свою культуру и пропаганду».

В летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 88 российских спортсменов, которые выступили в пяти дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, триатлон и тхэквондо. По итогу соревнований паралимпийцы из России завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Источник: РБК
