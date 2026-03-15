Чехи отказались фотографироваться с россиянами на пьедестале после победы Багиян на Паралимпиаде

Чешская лыжница Симона Бубеничкова и спортсмен-ведущий Давид Шрутек отказались делать совместное фото на пьедестале почета с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на Паралимпиаде, сообщает ТАСС.

Багиян, которая выступает в классе NS1, 15 марта выиграла третье золото на Паралимпиаде-2026, став победительницей гонки на 20 км с раздельным стартом. Бубеничкова заняла второе место. Третьей стала китаянка Ван Юэ.

