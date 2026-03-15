15 марта, 17:27

Чехи отказались фотографироваться с россиянами на пьедестале после победы Багиян на Паралимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Пьедестал после победы Анастасии Багиян на Паралимпиаде-2026.
Фото Reuters

Чешская лыжница Симона Бубеничкова и спортсмен-ведущий Давид Шрутек отказались делать совместное фото на пьедестале почета с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным на Паралимпиаде, сообщает ТАСС.

Багиян, которая выступает в классе NS1, 15 марта выиграла третье золото на Паралимпиаде-2026, став победительницей гонки на 20 км с раздельным стартом. Бубеничкова заняла второе место. Третьей стала китаянка Ван Юэ.

Источник: ТАСС
Читайте также
ЦСКА развалился в Кубке против «Краснодара», игры нет, дисциплины — тоже. Но нужно ли теперь увольнять Челестини
Гуменник и Петросян исполнят совместный номер на шоу Этери Тутберидзе
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 999 голов в НХЛ с учетом плей-офф
Зачем Пентагон запросил огромные суммы на войну с Ираном. Что пишут СМИ
Захарова пошутила о просьбе Мерца допустить ФРГ к переговорам по Украине
«Газпром» сообщил о новых атаках на объекты «Турецкого» и «Голубого» потоков
Охлобыстин — о черном поясе, мотоциклах и ментальном здоровье
«Спартак» выгнал словацкого легионера
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Манчестер Сити» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Байер»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» вышла в плей-офф
«Балтика» — ЦСКА: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Краснодар»: РПЛ, 21-й тур, видеообзор матча
  • Cray

    мерзкие нацисты твари неблагодарные чехи ,300к погибло красноармейцев когда Чехию освобождали

    15.03.2026

  • Мимоходом

    Ну и пусть стоят, как лохи в сторонке!

    15.03.2026

  • tolyashka

    вообще насрать

    15.03.2026

  • Тимофейкин

    с американцами то наверняка встанут вместе как и с израелем-все что нужно знать о "райском саде"

    15.03.2026

  • imperiasporta

    Гашека надо на паралимпийские игры срочно ! Ведь этот дебил больной ! Причём на всю голову!!

    15.03.2026

  • Артемон Доберманов

    Ну зато с немцами целуются.благодарят за концлагеря.тупорылые

    15.03.2026

  • Андрей Капустин

    да-да!А Багиян от обиды выбросила медаль!!!

    15.03.2026

  • Леня-космос

    Да и хрен с ней, видимо, бубенчики у неё зажало после операции по смене пола и моча в голову ударила. Не обращать внимание на безмозглых гейропейцев и радоваться победе!!!

    15.03.2026

  • trops57

    Как Соукалова возмущалась из за допинга в российской команде, а когда появилась информация о её причастности к допингу, мгновенно растворилась в небытиё.

    15.03.2026

  • gan75

    Ублюдки, просто ублюдки. Избирательные "пациисты". Чехи, которые сдали свою страну без боя....

    15.03.2026

  • trops57

    Моральные инвалиды чехи, это навсегда

    15.03.2026

    • Дегтярев назвал российских паралимпийцев героями: «В меньшинстве вошли в топ лучших команд»

    Дегтярев сообщил об обращении в МПК по оценке поведения иностранных спортсменов на Паралимпиаде

