Церемония открытия Паралимпиады-2026 в Вероне: где смотреть трансляцию онлайн

Зимние Паралимпийские игры-2026 в Милане и Кортине (Италия) официально стартуют в пятницу, 6 марта.

Дата, время начала, место проведения

Торжественная церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года состоится на древнеримской «Арене ди Верона» в Вероне (Италия) в пятницу, 6 марта. Начало шоу запланировано на 22:00 по московскому времени.

Впервые церемония Паралимпийских игр пройдет на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Античный амфитеатр специально модернизировали: установили новые пандусы для колясок и оборудовали доступные санитарные зоны. Как и во время XXV зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине будут одновременно зажжены два олимпийских огня — в Милане у Арки Мира и в Кортина-д'Ампеццо на площади Дибона.

В этих Паралимпийских играх примут участие более 600 спортсменов из 56 стран. Будут разыграны 79 комплектов медалей в шести видах спорта.

Россия на церемонии открытия

Российские спортсмены впервые с 2014 года выступят с национальной символикой. Флаг России на параде понесут лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев. Всего сборную России представляют шесть атлетов. Из-за сложной логистики (расстояние между кластерами достигает 200 км) в церемонии примет участие только часть делегации во главе с Багиян.

Бойкот церемонии открытия

Церемонию открытия бойкотирует ряд стран, которые выражают протест против возвращения российского флага на международную арену или по иным причинам.

Где смотреть трансляцию церемонии открытия

В России официальные трансляции церемонии и соревнований будут доступны на YouTube-канале IPC (Международного паралимпийского комитета).

Следить за новостями и результатами соревнований вы можете в разделе зимних Паралимпийских игр-2026 на сайте «СЭ».